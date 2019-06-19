Büyük bir bölümü tamamlanan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi
19 Haziran 2019 10:25
Büyük bir bölümü tamamlanan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yüzde 85’inin tamamlandığını açıkladığı Çamlıca Kulesi’nde beşinci büyük parçanın montajı yapıldı. Kuledeki son durum havadan da görüntülendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yüzde 85’inin tamamlandığını açıkladığı Çamlıca Kulesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çamlıca Kulesi’nde son olarak beşinci büyük parçanın da monte...