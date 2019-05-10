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  3. 10 Mayıs 2019 14:40

Büyük Çamlıca Camii Ramazan’ın ilk cumasında doldu taştı

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Büyük Çamlıca Camii, Ramazan’ın ilk cuma namazında doldu taştı. Yağmura rağmen camiye akın eden vatandaşlar, “Burası nasıl dolacak diyen kişi gelsin bir cuma namazı kılsın burada” dedi. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Büyük Çamlıca Camii, Ramazan’ın ilk cuma namazında doldu taştı. Cuma namazını kılmak isteyen...

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