Büyük Çamlıca Camii’ne Ramazan arifesinde yoğun ilgi
05 Mayıs 2019 19:55
Büyük Çamlıca Camii’ne Ramazan arifesinde yoğun ilgi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cuma günü ibadete açılan Büyük Çamlıca Camii’ne Ramazan-ı Şerif arifesinde ziyaretçi akını yaşandı. Ziyaretçilerin önüne Panoramik İstanbul manzarasını seren camii, işçiliği, hatları, şadırvanıyla vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Açılışı geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Büyük Çamlıca...