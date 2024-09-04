Anasayfa Video Galeriler Gündem Büyük göç başladı: Afrika'ya doğru yola çıktılar Büyük göç başladı: Afrika'ya doğru yola çıktılar 04 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 11:25 Güncelleme: 04 Eylül 2024 Çarşamba 11:25 Avrupa'dan Afrika'ya doğru göçe başlayan kuşlar, dinlenme ve mola yeri olarak geldikleri Mersin'de, görsel şölen oluşturuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d819949e9bc73c630aebd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahar-Nihal Candan ilk kez hakim karşısında Baba ve oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var 42 ilde ''zehir'' operasyonu: 227 kişi yakalandı 10 bin lira için arkadaşını bıçakladı Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi