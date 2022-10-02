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  4. Büyük göç başlıyor: 10 bin kişinin taşınması kış öncesi tamamlanacak

Büyük göç başlıyor: 10 bin kişinin taşınması kış öncesi tamamlanacak

Artvin'de baraj projesi nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinde 10 bin kişinin göçü, kış ayları gelmeden başlayacak. Bu süreçte hak sahiplerine 3 bin lira taşınma yardımı yapılacak.

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