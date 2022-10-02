Anasayfa Video Galeriler Gündem Büyük göç başlıyor: 10 bin kişinin taşınması kış öncesi tamamlanacak Büyük göç başlıyor: 10 bin kişinin taşınması kış öncesi tamamlanacak 02 Ekim 2022 Pazar Saat: 12:35 Artvin'de baraj projesi nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinde 10 bin kişinin göçü, kış ayları gelmeden başlayacak. Bu süreçte hak sahiplerine 3 bin lira taşınma yardımı yapılacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63395b57048c371f516c07eb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş'tan kendisine ''Cumhurbaşkanım'' diyen vatandaşa yanıt Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı yarı yarıya düştü Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı: Bu kış bol virüslü geçecek! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 23 terörist öldürüldü Eren Abluka sonbahar-kış operasyonları başladı Geceyi alevler aydınlattı: Fabrikada korkutan yangın! İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Yaralılar var Türkiye şehit askerin vasiyetini konuşuyor Trabzon'da ortalık kan gölüne döndü!