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  3. 23 Kasım 2019 13:45

Büyük ikramiyeyi kazanan sır talihli ortaya çıktı: ''Bileti kaybettim!''

Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi olduğunu söyleyen kişi 326 gün sonra ortaya çıktı.

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