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  4. Büyük panik: Marketler boşaltıldı, eczane ve bankalarda kuyruk oluştu

Büyük panik: Marketler boşaltıldı, eczane ve bankalarda kuyruk oluştu

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası Lviv’de halk süper marketlere akın etti, eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu.

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