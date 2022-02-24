Anasayfa Video Galeriler Gündem Büyük panik: Marketler boşaltıldı, eczane ve bankalarda kuyruk oluştu Büyük panik: Marketler boşaltıldı, eczane ve bankalarda kuyruk oluştu 24 Şubat 2022 Perşembe Saat: 16:45 Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası Lviv’de halk süper marketlere akın etti, eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62178bf613bc0d555928c377" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kapalıçarşı'da Rusya-Ukrayna hareketliliği Yıldız Asyalı Arda Kural aşkı yeniden mi alevleniyor? Asyalı'dan bomba açıklama Alişan karısı Buse Varol'un imajını değerlendirdi: Alıştık artık, yapacak bir şey yok Rus helikopterlerinin bombalama anı kamerada Diyarbakır'da akraba aileler birbirine girdi: 2 ölü, 8 ağır yaralı Ukrayna Savunma Bakanlığı: ''Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz'' Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: ''Hava sahasını ve boğazları kapatın'' İstanbul Havalimanı'nda ''savaş'' esareti! Cem Gürdeniz bildiri davasında ifade verdi: ''Pişman değilim''