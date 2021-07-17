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Büyük usta İlhan Şeşen bayramda Redcet'te

Redcet bayram sohbetlerinde müziğin duayenlerinden İlhan Şeşen'i ağırlayacak. Bayramda özel yaşamı, müzik kariyeri üzerine Redcet soracak İlhan Şeşen cevaplayacak.

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Etiketler Büyük usta İlhan Şeşen bayramda Redcet'te
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