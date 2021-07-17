Anasayfa Video Galeriler Gündem Büyük usta İlhan Şeşen bayramda Redcet'te Büyük usta İlhan Şeşen bayramda Redcet'te 17 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 12:40 Redcet bayram sohbetlerinde müziğin duayenlerinden İlhan Şeşen'i ağırlayacak. Bayramda özel yaşamı, müzik kariyeri üzerine Redcet soracak İlhan Şeşen cevaplayacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f2a59583c6b119811c1c53" allowfullscreen></iframe> Etiketler Büyük usta İlhan Şeşen bayramda Redcet'te BENZER VİDEOLAR CHP'li milletvekillerinden Prof. Dr. Haydar Baş'ın kabrine ziyaret Ünlü sanatçı ve usta makyöz Suzan Kardeş bayramda Redcet'te Zeynep Casalini bayramda Redcet'te Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altında Rize'de selin evi yıktığı an kamerada! Korkunç görüntü ''Bu yatır benim'' deyip içine girip yattı Kılıçdaroğlu: ''Suriyeli kardeşlerimizle helalleşeceğiz'' Erkan Petekkaya'yı kızdıran Acun Ilıcalı sorusu: ''O mikrofonu alır sana...'' Yeni evli çift sokak ortasında birbirine girdi! Neden düğün masrafları