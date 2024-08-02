Anasayfa Video Galeriler Gündem Büyük ustaya son görev: Genco Erkal toprağa verildi Büyük ustaya son görev: Genco Erkal toprağa verildi 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 19:46 Güncelleme: 02 Ağustos 2024 Cuma 19:46 86 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ad0d7bb5358570bf0fc643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tersanede ''platform'' faciası: 2 işçi feci şekilde can verdi Bolu Dağı Tüneli kapatıldı, sürücülerin çilesi başladı 19 yaşındaki kız kanalda ölü bulundu; eski sevgilisi gözaltında İstanbul'da dehşet: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Peynir etiketlerinde yeni dönemi başlıyor Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü Yolcu uçağında korku dolu anlar: İniş takımları açılmadı 6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi Ayasofya'da binlerce kişi Haniye için saf tuttu