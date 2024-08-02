  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Büyük ustaya son görev: Genco Erkal toprağa verildi

Büyük ustaya son görev: Genco Erkal toprağa verildi

Güncelleme:

86 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Tersanede ''platform'' faciası: 2 işçi feci şekilde can verdi
Tersanede ''platform'' faciası: 2 işçi feci şekilde can verdi
Bolu Dağı Tüneli kapatıldı, sürücülerin çilesi başladı
Bolu Dağı Tüneli kapatıldı, sürücülerin çilesi başladı
19 yaşındaki kız kanalda ölü bulundu; eski sevgilisi gözaltında
19 yaşındaki kız kanalda ölü bulundu; eski sevgilisi gözaltında
İstanbul'da dehşet: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
İstanbul'da dehşet: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Peynir etiketlerinde yeni dönemi başlıyor
Peynir etiketlerinde yeni dönemi başlıyor
Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü
Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü
Yolcu uçağında korku dolu anlar: İniş takımları açılmadı
Yolcu uçağında korku dolu anlar: İniş takımları açılmadı
6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi
6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi
Ayasofya'da binlerce kişi Haniye için saf tuttu
Ayasofya'da binlerce kişi Haniye için saf tuttu