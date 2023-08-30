Anasayfa Video Galeriler Gündem Büyük zaferin yıl dönümünde Atatürk'ün yeni görüntüleri paylaşıldı Büyük zaferin yıl dönümünde Atatürk'ün yeni görüntüleri paylaşıldı 30 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 11:55 Güncelleme: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:55 Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde, Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük zafer sonrası TBMM'ye gelişine ilişkin görüntüleri paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ef0406b7eb0279365b4863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çiftçinin kabusu olan ''vampir kelebek'' geri döndü Ekonomik kriz aşiretleri de vurdu! Sürpriz karar açıklandı Sahilde başından vurulmuş halde bulundu Aç kalan boz ayı ailesi çöpleri karıştırırken görüntülendi Gabon'da darbe oldu! Başkentten silah sesleri yükseliyor Ay'ın en büyük ve en parlak hali: Mavi Ay böyle görüntülendi Bu da mangal başı katliamı: 1 ölü, 6 yaralı var! İstanbul'da motosikletli kuryeye kanlı pusu kamerada Maganda kurşunu evdeki çocuğu vurdu!