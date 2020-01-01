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  3. 01 Ocak 2020 10:25

Büyükada açıklarında vapur arızalandı, yolcular mahsur kaldı

Büyükada açıklarında, Bostancı'ya hareket halinde olan bir vapur arızalandı. Mahsur kalan vapurdaki yolcular büyük panik yaşadı. Yolcular, yardıma gelip halatlarla bağlanan başka bir vapura geçerek kurtuldu.

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