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  3. 27 Kasım 2019 12:45

Büyükada davasında flaş gelişme

Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de insan hakları örgütleri temsilcilerinin yaptıkları toplantıya ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

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