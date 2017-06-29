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  3. 29 Haziran 2017 17:45

Büyükadada 4üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Büyükada'daki evlerinin 4’üncü katından düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki Mısra Sancaktaroğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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