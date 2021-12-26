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Büyükada'da köpek dövüşü skandalı! Kulaklarını kesmişler

İstanbul Büyükada'da kulakları kesilmiş köpeklerin dövüştürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, köpekler ağaçlara bağlı halde bulundu.

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