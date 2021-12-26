Anasayfa Video Galeriler Gündem Büyükada'da köpek dövüşü skandalı! Kulaklarını kesmişler Büyükada'da köpek dövüşü skandalı! Kulaklarını kesmişler 26 Aralık 2021 Pazar Saat: 13:30 İstanbul Büyükada'da kulakları kesilmiş köpeklerin dövüştürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, köpekler ağaçlara bağlı halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c844430a277340e03c0de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin konuştuğu pitbull dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den barfiks şov! ''Mesih'' Hasan Mezarcı'nın doğum günü partisi olay oldu Sosyal medya bunu konuşuyor: İhaneti gözlük ele verdi! Ünlü gece kulübünde tepki çeken görüntü ''Kimlerle ne anlaşmalar yapıldı, kimlere ne sözler verildi?'' Reuters'ın en çok izlenen videosu Türkiye'den! Yabancı uyruklu hırsız İstanbulkart yoluyla yakalandı Kur korumalı TL mevduatı için olay sözler: ''Hangi vatandaş girer bu sisteme ?''