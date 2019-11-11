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  3. 11 Kasım 2019 10:55

Büyükada'da ''tsunami'' paniği ! Dalgalara kapılan kişi ölümden döndü

Büyükada'da kıyıdan yakın mesafeden geçen feribot nedeniyle oluşan dalgalar panik yarattı. Kayalıklardan düşen bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

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