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  3. 22 Ağustos 2019 11:35

Büyükada'da yine fayton eziyeti ! Skandal görüntüler

Büyükada'da faytona sürülen at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncunun yere yığılan atı zorla kaldırmaya çalışması bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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