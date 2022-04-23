Anasayfa Video Galeriler Gündem Büyükada'ya akın! Metrelerce kuyruk oluştu Büyükada'ya akın! Metrelerce kuyruk oluştu 23 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 16:55 İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilenler Büyükada'ya akın etti. Aya Yorgi Kilisesi'ne gitmek isteyenler, elektrikli araçların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6264054d13da071fd9283e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı TBMM 23 Nisan özel oturumuna damga vuran anlar Bakan Karaismailoğlu'ndan çok konuşulacak ''beyin göçü'' açıklaması İmamoğlu'nun 23 Nisan'da koltuğunu devrettiği çocuktan ''sempatik'' ceza önerisi Mansur Yavaş'ın çok özel ''23 Nisan'' konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tepkili 23 Nisan mesajı gündem oldu 6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı 23 Nisan'da Anıtkabir'de Erdoğan yine yoktu İstanbul'da trafikte maganda dehşeti