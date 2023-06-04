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Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları uçtu

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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarını açıkladı.

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