Anasayfa Video Galeriler Gündem Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları uçtu Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları uçtu 04 Haziran 2023 Pazar Saat: 13:00 Güncelleme: 04 Haziran 2023 Pazar 13:00 Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647c60b81d20e42712162dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlığı Mehmet Şimşek'e devreden Nebati ''ohh'' çekti Bir ülke yasta! Can kaybı 294'e yükseldi Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor İstanbul Boğazı'nda yüksek ses krizi Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerini füzeyle vurdu Oto farelerine balkondan patates fırlattı; onlar da taş attı Sabah ahıra gidince acı manzarayla karşılaştı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da sokak ortasında bıçaklı kavga