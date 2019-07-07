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  3. 07 Temmuz 2019 09:50

Büyükçekmece sahillerinde ”Cankurtaran Timi” görev başında

İstanbul’da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte sahillerde yoğunluk artarken, cankurtaranlar Büyükçekmece sahillerinde yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı nöbet tutuyor. Ekiplerin çalışması ve sahil havadan görüntülendi. Yazın yakıcı sıcaklarından bunalan vatandaşlar serinlemek için Büyükçekmece sahillerine akın ediyor. Büyükçekmece Belediyesinin Cankurtaran Timi de denizde...

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