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  3. 18 Nisan 2017 12:20

Büyükçekmecede 400 bin liralık hırsızlık

Büyükçekmece’de bir iş hanında bulunan döviz bürosuna giren hırsızlar 400 bin lira çalarak kayıplara karıştı. İş hanının kapısındaki kepengin kilidini kıran hırsızların, kepenge yeni bir kilit takması ise dikkat çekti.

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