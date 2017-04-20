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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ''YSK'NIN KARARI KESİN, BU İŞ BİTTİ''
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  3. 20 Nisan 2017 17:20

Büyükçekmecede dolu sürprizi

Büyükçekmece'de Nisan aynın ortasında yağan dolu vatandaşları şaşkına çevirdi.

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Şanlıurfada feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı
Şanlıurfada feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı
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Refik Anadolun Arşiv Rüyası 11 Hazirana kadar açık
Refik Anadolun Arşiv Rüyası 11 Hazirana kadar açık
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Taksimde 1 Mayıs önlemleri
Taksimde 1 Mayıs önlemleri
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Kayseri şehidini uğurladı
Kayseri şehidini uğurladı
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Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki!
Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki!
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Komando asteğmen adaylarının eğitimi nefes kesti
Komando asteğmen adaylarının eğitimi nefes kesti