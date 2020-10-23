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  3. 23 Ekim 2020 16:10

Büyükçekmece'de düşen uçağın pilotu yaşamını yitirdi

Dün İstanbul Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtulan pilot hayatını kaybetti.

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