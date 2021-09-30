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  4. Büyükelçinin Kurtlar Vadisi müziğiyle yaptığı paylaşım tepki çekti

Büyükelçinin Kurtlar Vadisi müziğiyle yaptığı paylaşım tepki çekti

Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, 'Temaslar sonrası yuvaya dönüş' notuyla arka fonda 'Kurtlar Vadisi' dizisinin müziğinin çaldığı bir paylaşımda bulundu.

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