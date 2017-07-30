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  3. 30 Temmuz 2017 11:50

Büyükerşene saldırı anı güvenlik kamerasında

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e silahlı ve fiziksel saldırı anı bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı.

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