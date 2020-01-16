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  3. 16 Ocak 2020 11:35

Buz tutan Çıldır gölü üzerinde drift şov

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, yüzeyi soğuğun etkisiyle buz tutan Çıldır Gölü, macera sevenlerin uğrak yeri haline geldi. Şimdilerde araç sahipleri Çıldır gölünün üstünde drift keyfi yaşıyor.

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