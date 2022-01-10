Anasayfa Video Galeriler Gündem Buz tutan Çıldır Gölü'nde futbol keyfi Buz tutan Çıldır Gölü'nde futbol keyfi 10 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 12:21 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde futbol müsabakası yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dbfaa69829c63178699a27" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da tarihi operasyon Prof. Dr. Ümit Özdağ: ''Saldırıların, suçların sorumlusu AKP'dir'' Ali Babacan'dan 20 Aralık iddiası: ''Merkez Bankası cayır cayır dolar satmış'' Türkiye bu videoyu konuşuyor: Okul müdürüne fena yakalandı Düğünümüz var diye yolu kesip ortalığı birbirine kattılar İstanbul'da pazar yeri tartışması Osmanlı'dan kalma 5 asırlık cami eski görünümüne kavuştu İstanbul'da okul servislerinde koronavirüs denetimi PKK'nın 2 kritik ismi İstanbul'da yakalandı