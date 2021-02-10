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  3. 10 Şubat 2021 17:00

Buz üstünde balık avı kabusa döndü

Rusya'da balık avlamak için denize açılan balıkçıların küçük bir buz kütlesi üzerinde mahsur kaldığı anlar kameraya yansıdı.

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