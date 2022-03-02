  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Buzdan sal ile tehlikeli balık avı

Buzdan sal ile tehlikeli balık avı

Bayburt'ta Çoruh Nehri'ndeki buzları kırıp, ''sal'' yapan bir grup, bu yöntemle hem karşı kıyaya geçiyor hem balık avlıyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
''Boğazların anahtarı Türkiye'dir''
12 yaşındaki Fidan akıma kapılarak öldü
Eşine kürekle saldırdı, ''mağdur benim'' dedi
Kadın kılığına girip, eşinin arabasını yaktı!
Ukrayna alev alev! Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu
Rusya ''Kalibre'' füzesiyle vurdu! Korkunç görüntüler
İstanbul'un gezgini Zeytin İETT otobüsünde keyif yaparken görüntülendi
Her attığı adım olay! Aynur Aydın'ın ''mastürbasyon'' yanıtı sosyal medyayı salladı
İstanbul'da ''karın tokluğuna'' hırsızlık! Yiyip, içip, kaçtılar