Anasayfa Video Galeriler Gündem Buzdan sal ile tehlikeli balık avı Buzdan sal ile tehlikeli balık avı 02 Mart 2022 Çarşamba Saat: 12:25 Bayburt'ta Çoruh Nehri'ndeki buzları kırıp, ''sal'' yapan bir grup, bu yöntemle hem karşı kıyaya geçiyor hem balık avlıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621f380d2136e85d054e446b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Boğazların anahtarı Türkiye'dir'' 12 yaşındaki Fidan akıma kapılarak öldü Eşine kürekle saldırdı, ''mağdur benim'' dedi Kadın kılığına girip, eşinin arabasını yaktı! Ukrayna alev alev! Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu Rusya ''Kalibre'' füzesiyle vurdu! Korkunç görüntüler İstanbul'un gezgini Zeytin İETT otobüsünde keyif yaparken görüntülendi Her attığı adım olay! Aynur Aydın'ın ''mastürbasyon'' yanıtı sosyal medyayı salladı İstanbul'da ''karın tokluğuna'' hırsızlık! Yiyip, içip, kaçtılar