Buzdolabından yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi
12 Temmuz 2019 08:50
Buzdolabından yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi
Adana’da iki katlı müstakil evin birinci katında buzdolabından çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sucuzade Mahallesi 30077 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin 1’inci katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri...