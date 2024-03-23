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  4. Buzlanma felaket getirdi: 17 kaza, 48 araç, 12 yaralı!

Buzlanma felaket getirdi: 17 kaza, 48 araç, 12 yaralı!

Erzurum'da kar yağışı sonrasında yollarda buzlanma meydana geldi. Buz pistine dönen yollarda 17 trafik kazası meydana geldi, onlarca araç kazaya karıştı ve 12 kişi yaralandı.

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