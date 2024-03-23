Anasayfa Video Galeriler Gündem Buzlanma felaket getirdi: 17 kaza, 48 araç, 12 yaralı! Buzlanma felaket getirdi: 17 kaza, 48 araç, 12 yaralı! 23 Mart 2024 Cumartesi Saat: 09:05 Erzurum'da kar yağışı sonrasında yollarda buzlanma meydana geldi. Buz pistine dönen yollarda 17 trafik kazası meydana geldi, onlarca araç kazaya karıştı ve 12 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fe713744275a590d0efcd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Grip olduğunu sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor Yine bir ''sazan sarmalı'' vurgunu: Milyonlarca TL dolandırmışlar Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı İstanbul'da feci kaza... Motosikletli polis memuru şehit oldu Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha Türkiye bir vahşete uyandı: Bulun bu sapık katilleri! Kayıp prenses Kate Middleton ortaya çıktı, kötü haberi kendisi verdi 8 ilde DEAŞ operasyonu; çok sayıda gözaltı var