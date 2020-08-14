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  3. 14 Ağustos 2020 16:35

Buzluk Mağarası serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu

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Bakan Albayrak: Bedel ödeme sırası bizde!
Bakan Albayrak: Bedel ödeme sırası bizde!
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Uzman isimden sonbahar uyarısı: Bizi kaotik bir tablo bekliyor
Uzman isimden sonbahar uyarısı: Bizi kaotik bir tablo bekliyor
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Yapay havuza atlayan genç ölümden döndü! O anlar kamerada
Yapay havuza atlayan genç ölümden döndü! O anlar kamerada
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Şüpheli valiz, fünyeyle patlatıldı
Şüpheli valiz, fünyeyle patlatıldı
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Erdoğan: En ufak saldırıyı cevapsız bırakmayız
Erdoğan: En ufak saldırıyı cevapsız bırakmayız
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Trafikte çocuk sürücü şoku! Araçları sollayarak ilerledi
Trafikte çocuk sürücü şoku! Araçları sollayarak ilerledi
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