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  4. Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu

Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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