Anasayfa Video Galeriler Gündem Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu 28 Haziran 2022 Salı Saat: 13:55 FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bade238671c81d44528463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor! Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı 7 yıllık sır çözüldü: Kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı THK ''balon pilotu'' okulunu yeniden açtı Doğuştan elleri olmayan esnaftan büyük başarı 100 metrelik kulede can pazarı Cennet Marmaris'i küle çeviren yangında karşı ateşli çözüm Süper Lig'te sürpriz ayrılık! Trabzonspor resmen açıkladı