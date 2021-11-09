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ByLock'un sahibi tahliye edildi

Kendi isteğiyle Türkiye'ye gelen sanığın kaçma şüphesinin bulunmadığına kanaat getiren mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma ihtimalini ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Keynes hakkında tahliye kararı verdi.

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