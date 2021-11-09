Anasayfa Video Galeriler Gündem ByLock'un sahibi tahliye edildi ByLock'un sahibi tahliye edildi 09 Kasım 2021 Salı Saat: 13:25 Kendi isteğiyle Türkiye'ye gelen sanığın kaçma şüphesinin bulunmadığına kanaat getiren mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma ihtimalini ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Keynes hakkında tahliye kararı verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618a4caa17fc283f261dc92b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediyeye rüşvet operasyonu: Gözaltılar var Boşanmak isteyen kadına korkunç işkence Akşener: ''Yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz, sizden korkan sizin gibi olsun!' Yer: Adana... Kimse bu mahallede yaşamak istemiyor Milyonluk lüks otomobilleri Türkiye'ye böyle sokmuşlar NTV'den Akşener'e ''Erdoğan videosu'' sansürü Orhan Gencebay'dan İçişleri'ne destek: ''Bir hareketine bakar'' ABD'de kiliseye silahlı saldırı Ankara'da gökyüzünde ''gizemli cisim'' heyecanı!