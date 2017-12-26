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BAŞBAKAN'DAN KHK AÇIKLAMASI ! SON SÖZÜ SÖYLEDİ
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  3. 26 Aralık 2017 22:35

"Çad’da bulunan FETÖ okullarının tamamı Maarif Vakfımıza devredildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çad’da bulunan FETÖ bağlantılı okulların tamamı Maarif Vakfımıza devredildi. Maarif Vakfımız, Çad Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte eğitim alanında güzel örneklerini verecektir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çad’da Cumhurbaşkanı İdris Debi ile bir...

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