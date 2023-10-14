Anasayfa Video Galeriler Gündem Cadde ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı Cadde ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı 14 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 10:25 Kocaeli'de iki grup arasında cadde ortasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652a4263335e243bb23b59c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İçerisi müze gibi! 90 yıllık antika otobüsler burada hayat buluyor Tezgahlarda lüfer bolluğu: Fiyatı yarı yarıya düştü Şifa deposu mor patatesin hasadı başladı Turuncu ve gri listeden 2 terörist etkisiz hale getirildi Osmaniye'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı İsrail sivil konvoyu vurdu: 70 ölü, yüzlerce yaralı Ateş serbest! Mehmetçik gövde gösterisi yaptı İstanbul'da sır olay! Rus diplomat otel odasında ölü bulundu İstanbul'da milyonluk kaza: Gıcır gıcır Togg'lar pert oldu