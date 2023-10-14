  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Cadde ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Cadde ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Kocaeli'de iki grup arasında cadde ortasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İçerisi müze gibi! 90 yıllık antika otobüsler burada hayat buluyor
Tezgahlarda lüfer bolluğu: Fiyatı yarı yarıya düştü
Şifa deposu mor patatesin hasadı başladı
Turuncu ve gri listeden 2 terörist etkisiz hale getirildi
Osmaniye'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
İsrail sivil konvoyu vurdu: 70 ölü, yüzlerce yaralı
Ateş serbest! Mehmetçik gövde gösterisi yaptı
İstanbul'da sır olay! Rus diplomat otel odasında ölü bulundu
İstanbul'da milyonluk kaza: Gıcır gıcır Togg'lar pert oldu