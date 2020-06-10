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  3. 10 Haziran 2020 09:25

Caddebostan Sahili bu akşam da yoğun kalabalık

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Caddebostan Sahili'nde bu akşam da kalabalıktı. Sahilde yoğunluk oluşturan gençler hem yeşillik alanlarda oturdu hem de canlı müzik dinledi.

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