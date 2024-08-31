Anasayfa Video Galeriler Gündem Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 31 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 12:26 Güncelleme: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 12:26 İstanbul Bahçelievler'de, caddede yürüyen 3 kişiye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d2e1e08a06626bf5084963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü Tatil sitesinde korkunç ölüm: 21'inci kattan otomobilin içine düştü Denizde kaybolan gencin cesedi günler sonra bulundu 8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı 53 ilde 747 arsa satışa çıkıyor: Yüzde 25 peşin, 24 ay vade Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: Amca ile yeğeni öldü İstanbul'da acil servise silahlı saldırı: Yaralılar var Ankara'da 20 dönüm araziyi su bastı