Anasayfa Video Galeriler Gündem Cadılar Bayramı partisinde 6 kişinin telefonu çalındı Cadılar Bayramı partisinde 6 kişinin telefonu çalındı 03 Kasım 2024 Pazar Saat: 17:05 Güncelleme: 03 Kasım 2024 Pazar 17:05 İstanbul Taksim'de bir gece kulübündeki Cadılar Bayramı partisinde bir çift, dans ederken 6 kişinin cep telefonunu çaldı. Yankesicilik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67278346c9ff99c8a209c0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Sanchez afet bölgesinde saldırıya uğradı Muğla'da orman yangını Kasım geldi, kış bir türlü gelmedi: Sahillere akın ettiler Çorum'da 6 katlı binada büyük patlama Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile sobelendi; Icardi bu sefer affetmedi 46. İstanbul Maratonu'nda şampiyonlar belli oldu Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti