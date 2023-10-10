Anasayfa Video Galeriler Gündem Çadırını alan oraya koştu! İşte Türkiye'nin yeni kamp noktası Çadırını alan oraya koştu! İşte Türkiye'nin yeni kamp noktası 10 Ekim 2023 Salı Saat: 11:55 Bitlis, son yıllarda kavuştuğu huzur ortamı ve el değmemiş doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin kamp kurduğu uğrak bir yer haline geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6525118356b003687f5d3873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail Gazze'yi vurduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı Hamas’ın katledip cesedini ifşa ettiği genç kadının son görüntüleri Yine Esenyurt, yine olay! Eczanede borç dayağı 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı İsrail polisinden Anadolu Ajansına müdahale İstanbul'da zincirleme kaza! 4 yaralı var! İstanbul'da korkunç kaza! Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü Marmaray'da 9 milyonluk gasp kamerada! Sağanak yağış Artvin'i fena vurdu!