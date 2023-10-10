Çadırını alan oraya koştu! İşte Türkiye'nin yeni kamp noktası

Bitlis, son yıllarda kavuştuğu huzur ortamı ve el değmemiş doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin kamp kurduğu uğrak bir yer haline geldi.

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