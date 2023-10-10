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  4. Çadırını alan oraya koştu! İşte Türkiye'nin yeni kamp noktası

Çadırını alan oraya koştu! İşte Türkiye'nin yeni kamp noktası

Bitlis, son yıllarda kavuştuğu huzur ortamı ve el değmemiş doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin kamp kurduğu uğrak bir yer haline geldi.

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