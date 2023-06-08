Anasayfa Video Galeriler Gündem Çağatay Akman eski sevgilisinden şikayetini geri aldı Çağatay Akman eski sevgilisinden şikayetini geri aldı 08 Haziran 2023 Perşembe Saat: 14:35 İstanbul Cihangir'de eski sevgilisini darbetmekle suçlanan şarkıcı Çağatay Akman, şikayetini geri aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6481bd0773f1785c616c8313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''sarı-siyah'' alarm! Arı istilası büyüyor Altın fiyatları için piyasanın gerçek bileni kuyumculardan kritik uyarı MİT'ten Irak'ta nokta operasyon Ordu'da sahilde erkek cesedi bulundu İstanbul'da sanayi sitesinde korkutan yangın İstanbul'da bir kadın araçtan yola atıldı Ağlara takılan dev balinayı kurtarma operasyonu kamerada Otogarda kanlı kavga: 2'si kardeş, 3 yaralı Dünyadaki ''cehennemin kapısı'' yeniden açıldı! Görüntüler korkunç!