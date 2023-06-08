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Çağatay Akman eski sevgilisinden şikayetini geri aldı

İstanbul Cihangir'de eski sevgilisini darbetmekle suçlanan şarkıcı Çağatay Akman, şikayetini geri aldı.

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