Anasayfa Video Galeriler Gündem Çağatay Ulusoy'un Gaddar dizisinden ilk fragman geldi Çağatay Ulusoy'un Gaddar dizisinden ilk fragman geldi 13 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 11:00 Güncelleme: 13 Aralık 2023 Çarşamba 11:00 FOX TV'de yayımlanacak olan ve Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Gaddar dizisinden merakla beklenen ilk fragman geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657964b029b79ef9520effa7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstismardan aranan yabancı uyruklu bıçaklı bastonla yakalandı Bodrum'da vahşet! Bunu yapan insan değil hayvan bile olamaz! İstanbul'da İETT otobüsü alev alev yandı Kırmızı bültenle aranan bir suçlu daha İstanbul'da yakalandı Trafikte silahlı dehşet! Astsubay tartıştığı bir genci vurdu İstanbul'da yine bir kira zammı dayağı İstanbul'da İETT otobüsünde kıyamet koptu: Bir polisin dizi kırıldı! TBMM'de korku dolu anlar, Milletvekili kürsüde bayıldı İstanbul'da yangın çıkan marketi yağmaladılar!