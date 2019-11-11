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  3. 11 Kasım 2019 14:15

Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Geçtiğimiz hafta vücudundaki enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Çağla Şıkel, doktorundan izin alarak canlı yayına çıktı. Şıkel, yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

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