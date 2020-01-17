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  3. 17 Ocak 2020 12:20

Çağla Şıkel podyumda ölümden döndü!

Güzel manken Çağla Şıkel, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen bir defilede podyumda yürürken ölümden kıl payı kurtuldu.

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