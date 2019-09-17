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  3. 17 Eylül 2019 17:25

Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri: Polis alarma geçti !

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nin otoparkında silah sesleri yükseldi. Olay yerine sevkedilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Yaralının adliyede güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

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