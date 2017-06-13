  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Haziran 2017 12:45

Çağlayan Adliyesi'nde X-Ray gerginliği!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na girişte çantasına x ray cihazından geçirmek istemeyen avukata özel güvenlik görevlileri müdahale etti.

Video Galeri
Aya çıkmayı hayal ediyordu, çatılardan inmiyor
Aya çıkmayı hayal ediyordu, çatılardan inmiyor
Video Galeri
Doğum sonrası aile şoke oldu!
Doğum sonrası aile şoke oldu!
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hükümetin gündeminde bedelli askerlik yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hükümetin gündeminde bedelli askerlik yok
Video Galeri
Depremi umursamayan teyze sosyal medyanın gündemi oldu
Depremi umursamayan teyze sosyal medyanın gündemi oldu
Video Galeri
Hastaneye böyle getirdiler!
Hastaneye böyle getirdiler!
Video Galeri
Bayram için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler sınırda izdiham oluşturdu
Bayram için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler sınırda izdiham oluşturdu