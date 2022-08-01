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  4. Çakma mehdiden otomatik silahlarla skandal paylaşım

Çakma mehdiden otomatik silahlarla skandal paylaşım

İzmit’te radyo programı yapan ve kendini hastalıklara şifa olan mehdi olarak tanıtan bir kişi bu sefer de elinde uzun namlulu silahlarla video çekip sosyal medyadan meydan okudu.

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