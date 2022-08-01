Anasayfa Video Galeriler Gündem Çakma mehdiden otomatik silahlarla skandal paylaşım Çakma mehdiden otomatik silahlarla skandal paylaşım 01 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 15:00 İzmit’te radyo programı yapan ve kendini hastalıklara şifa olan mehdi olarak tanıtan bir kişi bu sefer de elinde uzun namlulu silahlarla video çekip sosyal medyadan meydan okudu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e7c06b1eb2456c4c3a8c77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Dayak, tehdit, taciz! Artvin'de paraşütçü piknikçilerin üzerine indi Afganların Tevhid bayraklı konvoy olay oldu! Ekrem İmamoğlu: ''Yazık bu ülkenin kaynağına, zamanına, emeğine...'' Bomba aşk iddiası! Çağla Şıkel ile Tolga Akış birlikte mi? Açıklama geldi Kırmızı listedeki Arap tavşanı böyle görüntülendi İstanbul'da cadde boks ringine döndü İstanbul'da tekstil atölyesinde patlama: Yaralılar var Fırında ''bayat ekmek'' cinayeti