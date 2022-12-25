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  4. Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan ''Noel'' kutlaması

Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan ''Noel'' kutlaması

İrticai görüşleri nedeniyle cezaevine de giren ve kendisini Mesih ilan eden kapatılan Refah Partisi'nin eski İstanbul Hasan Mezarcı Noel'de doğum günü kutladı. Yanındakiler "İyi ki doğdun Mesih" dedi.

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