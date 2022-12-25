Anasayfa Video Galeriler Gündem Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan ''Noel'' kutlaması Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan ''Noel'' kutlaması 25 Aralık 2022 Pazar Saat: 20:00 İrticai görüşleri nedeniyle cezaevine de giren ve kendisini Mesih ilan eden kapatılan Refah Partisi'nin eski İstanbul Hasan Mezarcı Noel'de doğum günü kutladı. Yanındakiler "İyi ki doğdun Mesih" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a881ae5dee1a6e54644e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hayvanseverler İstanbul'da ''pati'' mitinginde buluştu Suriyeli baba vahşeti: 15 ve 17 yaşındaki 2 kızını katletti Sınıra ''ucuz telefon'' akını Aylık gelirinin 160 bin TL olduğunu söylemişti: Bahar Candan'dan ilginç asgari ücret çıkışı Bir dönem ''Kemal İstifa'' diye bağıran il başkanı kendisi istifa etti İstanbul'da metroda mide bulandıran görüntü: Kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı Ünlü oyuncunun yeni dizinin fragmanındaki ezan sahnesi olay oldu Büyük Marmara depremi için tarih verdi: ''3 yıl içerisinde!'' İstanbul Boğazı'ndaki restoranın balkonu çöktü! Denize düşenleri itfaiye kurtardı