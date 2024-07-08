Anasayfa Video Galeriler Gündem Çakmak gazı 3 genci hastanelik etti Çakmak gazı 3 genci hastanelik etti 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 13:36 Kütahya'da 3 genç, ellerindeki çakmak gazının patlaması sonucu yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668bc13b455f15124606dad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeliler genç kızların ellerindeki Türk Bayrağını aldı Rusya'dan Kiev'e füze yağmuru: Çok sayıda ölü var Suriyeli sanılmaktan korktuğu için ''Suriyeli değilim'' pankartıyla geziyor 69 yaşında diplomasını bozkurt işaretiyle aldı Mourinho'dan beklenen transfer açıklaması geldi Kuzey Irak'ta binlerce doçka mühimmatı ele geçirildi Laf atma kavgasında çekti vurdu: O anlar kamerada ''Evde paketleme işi'' yalanıyla yüzlerce kişi dolandırıldı: Çok sayıda gözaltı var Minibüsteki kavga sokağa taştı; yumruklar havada uçuştu