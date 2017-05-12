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  3. 12 Mayıs 2017 22:45

Çakmak gazı parladı: 4 çocuk yaralı

Samsun'da çakmak gazının parlaması sonucu 4 çocuk yanarak yaralandı.

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3 yaşındaki kayıp çocuk fındık bahçesinde bulundu
3 yaşındaki kayıp çocuk fındık bahçesinde bulundu
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Başkentte silahlı saldırı
Başkentte silahlı saldırı
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Evden 4 kamyon çöp çıktı
Evden 4 kamyon çöp çıktı
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Boğazda arabalı vapur lüks tekneye çarptı
Boğazda arabalı vapur lüks tekneye çarptı
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Açlık grevi 65.gününde!.. 'İşimizi ekmeğimizi istemekten vazgeçmeyeceğiz'
Açlık grevi 65.gününde!.. 'İşimizi ekmeğimizi istemekten vazgeçmeyeceğiz'
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'Ekonomi hayatımızın tamamını kapsıyor'
'Ekonomi hayatımızın tamamını kapsıyor'