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  3. 04 Ocak 2020 18:10

Çaldığı engelliye ait tekerlekli sandalyeyi geri bıraktı !

Ankara'da engelli M.A.'nın evinin önündeki tekerlekli sandalyeyi çalan, daha sonra vicdan azabı duyarak geri bırakan S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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